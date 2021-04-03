Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Son 24 saatte 44.756 vakanın tespit edildiği, hasta sayısının 1.483 olduğu, 186 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Paylaşılan verilere göre, toplamda 39.319.889 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 3.445.052 kişi olduğu, hayatını kaybeden kişi sayısının da 32.078 olarak belirlendiği kaydedildi.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 sitesinden açıkladığı 3 Nisan 2021 koronavirüs tablosu...