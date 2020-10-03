3 Milli okçumuz sıralamada zirvede

Pandemi dönemindeki ilk uluslararası okçuluk yarışması Antalya’da başladı. 13 ülkeden 107 sporcunun mücadele ettiği ve “Okçuluğa dönüş” yarışması niteliği taşıyan turnuvada dün sıralama atışları yapıldı. Klasik yay ve makaralı yay bireyselde olmak üzere 4 branşın 3’ünde Milli sporcularımız zirvede yer aldı. Klasik yayda Mete Gazoz 691 puanla erkeklerde, Yasemin Anagöz 663 puanla kadınlarda, makaralı yayda da Evren Çağıran 710 puanla erkeklerde seribaşı olmayı başardı. Bugün elemelerin yarın da finallerin yapılacağı turnuvada 18 Milli okçumuz madalya arıyor.