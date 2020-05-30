3 Milli karatecinin kotası garanti

Olimpiyat Oyunları’nda 8 disiplinde yapılacak Mayıs 2021’deki olimpik sıralamaya göre belirlenecek.

Buna göre 2021 Avrupa Şampiyonası, Karate 1 Rabat Turnuvası ile Paris’teki Kalifikasyon Turnuvası sıralamayı etkileyecek. Daha önce olimpiyat bileti alan 5 Milli karatecimizden Serap Özçelik Arapoğlu, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş’ın oyunlara gitmesinin garanti olduğu, Merve Çoban’ın 2 turnuvadan birinde kürsüye çıkmasının yeteceği bildirildi. Meltem Hocaoğlu Akyol’un durumu ise 2 turnuva sonunda belli olacak.