3 Milli karatecinin kotası garanti

Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden sporcuların, 2021 erteleme kararından önce açıklanması ve kota sürecinin tamamlanması nedeniyle Dünya Karate Federasyonu yeni bir süreç başlattı.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
3 Milli karatecinin kotası garanti

Olimpiyat Oyunları’nda 8 disiplinde yapılacak Mayıs 2021’deki olimpik sıralamaya göre belirlenecek.

Buna göre 2021 Avrupa Şampiyonası, Karate 1 Rabat Turnuvası ile Paris’teki Kalifikasyon Turnuvası sıralamayı etkileyecek. Daha önce olimpiyat bileti alan 5 Milli karatecimizden Serap Özçelik Arapoğlu, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş’ın oyunlara gitmesinin garanti olduğu, Merve Çoban’ın 2 turnuvadan birinde kürsüye çıkmasının yeteceği bildirildi. Meltem Hocaoğlu Akyol’un durumu ise 2 turnuva sonunda belli olacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...