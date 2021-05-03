Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2501 olduğunu belirtilirken, 347 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 47.987.986 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 41.191 olduğu kaydedildi

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 24.733 olarak açıklandı