3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2501 coronavirüs hastası tespit edildiği, 347 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 41.191 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 24.733 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2501 olduğunu belirtilirken, 347 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 47.987.986 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 41.191 olduğu kaydedildi
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 24.733 olarak açıklandı