Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 689 olduğunu belirtilirken, 65 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 33.578.861 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 28.771 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 11.520 olarak açıklandı