3. MarmaRUN koşusu sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen yarış, Marmara Üniversitesi’nin Anadolu Hisarı’ndaki kampüsünde yoğun yağış altında başladı.

Yaklaşık 9,5 kilometrelik parkur için Anadolu Hisarı, Kanlıca ve Çubuklu güzergahında yer alan sahil yolu trafiğe kapatıldı. Yarışmacılar Çubuklu İskelesi’nden dönerek Marmara Üniversitesi’nde yarışı tamamladı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını veren Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt, "Pandemi dolayısıyla yarışlara ara vermiştik ama tescilli hale getirdik. Uluslararası bir yarışma oldu. Bundan sonra umarım daha çok katılımlı yarışlar organize etmek arzusundayız. Başarılı olan sporcuları tebrik ediyorum, diğer katılımcılara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarış sonunda dereceye giren isimler şöyle:

Erkekler genel klasman

1. Hacı Sebahattin Çavga (30.32)

2. Fatih Korkunç (30.53)

3. Ege Yoldüren (31.42)

Kadınlar genel klasman

1. Damla Çelik (35.00)

2. Ezgi Kaya (35.17)

3. Gülbahar Çetin (36.07)

AA