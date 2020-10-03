3. maçında 2. kırmızı! Flavio...

Trabzonspor’un sezon başında Bahia’dan kadrosuna kattığı Flavio, Bordo-Mavili formayla ilk resmi maçında Beşiktaş karşısında kırmızı kart görmüş ve takımını 10 kişi bırakmıştı. Brezilyalı orta saha dün de Gaziantep sınavında 72 ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı. 22 yaşındaki futbolcu önümüzdeki 5. hafta oynanacak Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.