3. Lig’in derbisi TRT Kurdi’de yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup 22. hafta karşılaşmaları cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek. Gruptaki tüm takımları ilgilendiren haftanın en kritik karşılaşmasında lider Kırşehir Belediyespor, 5 puan gerisindeki 4. sırada bulunan Van Büyükşehir Belediyesporu ağırlıyor. 17 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Kırşehir Ahi Stadyumunda başlayacak olan karşılaşma, Kürtçe ve Türkçe anlatım seçeneği ile TRT Kurdi tarafından naklen yayınlanacak.

Her iki takım taraftarları ise, söz konusu maçın canlı olarak yayınlanmasının kendileri için çok sevindirici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İHA