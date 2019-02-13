3. Lig’in derbisi TRT Kurdi’de yayınlanacak

TFF 3. Lig 2. Grupta 22. hafta müsabakalarında şampiyonluk mücadelesi veren Van Büyükşehir Belediyespor, lider Kırşehir Belediyespor’a konuk oluyor. Tüm gözlerin çevrildiği maç, TRT Kurdi tarafından çift dilli yayın seçeneği ile canlı verilecek.

13 Şubat 2019, Çarşamba 10:00
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3. Lig’in derbisi TRT Kurdi’de yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup 22. hafta karşılaşmaları cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek. Gruptaki tüm takımları ilgilendiren haftanın en kritik karşılaşmasında lider Kırşehir Belediyespor, 5 puan gerisindeki 4. sırada bulunan Van Büyükşehir Belediyesporu ağırlıyor. 17 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Kırşehir Ahi Stadyumunda başlayacak olan karşılaşma, Kürtçe ve Türkçe anlatım seçeneği ile TRT Kurdi tarafından naklen yayınlanacak.

Her iki takım taraftarları ise, söz konusu maçın canlı olarak yayınlanmasının kendileri için çok sevindirici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. 

İHA

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