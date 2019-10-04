3. Lig'de cumartesi ateşi

3. Lig'de cumartesi ateşi

04 Ekim 2019, Cuma 11:07
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3. Lig'de cumartesi ateşi

 

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig'deki Ege temsilcileri yarın zorlu 90 dakikalarla terleyecek. Ligde 1. Grup'ta bu sezon 5 maçta 5 puanla alt sıralarda kalan Kızılcabölükspor, Serik Belediyespor'u saat 15.30'da Semt Sahası'nda ağırlayacak. 2. Grup'ta sezona 3'te 3'le başladıktan sonra 2 haftadır düşüş yaşayan Turgutluspor, saat 14.00'te Elazığ Belediyespor'la deplasmanda oynayacak. 

3. Grup'ta liderlik koltuğuna yerleşen Nazilli Belediyespor, saat 15.30'da Bayrampaşa deplasmanına çıkacak. Son 2 maçını kaybeden Somaspor, aynı saatte Atatürk Stadı'nda 1954 Kelkit Belediyespor'u konuk edecek. Muğlaspor da saat 19.00'da Diyarbekirspor'la deplasmanda rakip olacak.

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