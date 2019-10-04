İZMİR, (DHA)
TFF 3. Lig'deki Ege temsilcileri yarın zorlu 90 dakikalarla terleyecek. Ligde 1. Grup'ta bu sezon 5 maçta 5 puanla alt sıralarda kalan Kızılcabölükspor, Serik Belediyespor'u saat 15.30'da Semt Sahası'nda ağırlayacak. 2. Grup'ta sezona 3'te 3'le başladıktan sonra 2 haftadır düşüş yaşayan Turgutluspor, saat 14.00'te Elazığ Belediyespor'la deplasmanda oynayacak.
3. Grup'ta liderlik koltuğuna yerleşen Nazilli Belediyespor, saat 15.30'da Bayrampaşa deplasmanına çıkacak. Son 2 maçını kaybeden Somaspor, aynı saatte Atatürk Stadı'nda 1954 Kelkit Belediyespor'u konuk edecek. Muğlaspor da saat 19.00'da Diyarbekirspor'la deplasmanda rakip olacak.