TFF 3. Lig'den mücadele eden kulüpler bugün İstanbul'da bir araya geldi. 16 kulüp TFF'ye çağrı yaptı: "3. Lig'den düşme olmasın." Ayrıca kulüpler dünya ülkelerinden de alt liglere verilen destekleri de örnek olarak gösterdi.

'3'NCÜ LİG TAKIMLARI HAKSIZLIĞA UĞRADI'

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçakaya, 3. Lig kulüplerinin haksızlığa uğradığını söyledi. Mart ayından beri takımından birçok profesyonel futbolcunun ayrıldığını söyleyen Akçakaya, bu nedenle takımlarındaki dengelerin bozulduğunu söyledi. Akçakaya, "Bal Ligi pandemi nedeniyle antrenman yapamadıkları için 3. Lig'den oyuncu transfer yaptılar. Kimi kopardılarsa almaya çalıştılar. Mart itibarıyla takımımdan 7 kişi gitti. 3. Lig kulüpleri haksızlığa uğradı. TFF'nin verdiği kararla 17 Nisan'da bu liglerin başlayacağını haftalar öncesinde belirlemesiyle birçok futbolcu, ligler oynanırken Bal liglerine yüksek peşinat alacaklarından dolayı görüşmeler yaparak anlaşma yoluna gittiler. Böylece normalde yılda iki kez transfer olurken Türkiye'de bir yılda üçüncü kez transfer yolu açtılar" dedi.

Akçakaya şöyle devam etti: "3. Lig kulüplerinin iskeletinin de bozulmasıyla bizim için telafisi olmayan sonuçlar ortaya çıktı. Saydığımız nedenlerden dolayı ligden düşme olmasın diyoruz. Bu durum ülke gençleri için de çok önemli. TFF diyecek ki lig devam ederken futbolcu başka yere gidemez."

ORTAK DEKLERASYON

16 kulübün ortak deklarasyonda yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

- Oyun devam ederken oyunun kuralları değiştirilemez.

- Maddi anlamda zor durumda olan bu kulüplerdeki oyuncularının transferleri kapatılmalıydı. Bir yılda üç kez transfer gerçekleştirilemez.

- 16 takım, yaklaşık 10 milyon nüfusa tekabül ediyor. Bu durum 10 milyon insanı etkiler.

- Mart ayında bölgesel ligin açılmasıyla transferlerden dolayı 3. Lig kulüplerin oyuncu adına kayıpları oldu. Bu durumu sadece 3. Lig yaşadı.

- Siyasetçiler sesimizi duysun bir an önce küme düşme olayının ortadan kaldırılmalı.

- Hem maddi hem manevi büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıların görünmesini istiyoruz.

DÜNYADAN ÖRNEKLER

Peki dünyadaki örnekler nasıl?

Kulüpler İngiltere, Meksika ve Arjantin modellerinin uygulanmasını istedi. İngiltere'de, İngiltere Premier lig ile 2. lig 3.lig, 4.lig kulüplerinin bağlı olduğu İngiltere Futbol Ligi, 250 milyon sterlinlik kurtarma paketi açıkladı. Meksika 1. Futbol liginde de 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı.

Arjantin Futbol Federasyonu da korona virüsü salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmeyi kaldırdı.

CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRI

Kulüpler son olarak konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu aldıklarını en kısa zamanda seslerinin duyurulmasını istedi.

Maruf Sevinç - Cizre Spor Başkanı

Ufuk Akçakaya - Tokat Spor Başkanı

Mülahim Kuru - Tekirdağ Spor Başkanı

Cihat Baltacıoğlu - 1877 Alemdağ Spor Başkanı

İsmet Özay - Çengelköy Fut.Yat.A.Ş Başk

Hüseyin Çardak - Gölcük Spor Başkanı

Murat Yörük - Manisa Spor Başkanı

Hüseyin Nizamoğlu - Muğla Spor Başkanı

Onay Tuna - Yalova Spor Başkanı

Bayram Ekşi - Sultanbeyli Bld Spor başkanı

Kazım Arslan - Yozgat 1959 Fk Başkanı

Ahmet Öncelik - Kemer Spor Başkanı

Taylan Güraslan - Silivri Spor Başkanı

Yücel Satıral - Arhavi Spor Başkanı

Ercüment BüyükAfşar - Payas Spor Başkanı

Yusuf Sağlam - Kozan Spor Başkanı