Misli.com 3. Lig 4. Grup'taki kıran kırana şampiyonluk yarışında zaferin adı belli oldu: Adıyaman 1954. Bursa Yıldırımspor ile kapışan Sarı-Yeşilli ekip, son hafta mücadelesinde Karaköprü Belediyespor'un konuğu oldu. Hakan Karaca'nın öğrencileri, rakibine 3-1 mağlup oldu. Ancak Bursa Yıldırım da Kozan’a sahasında 2-1'lik skorla kaybetti. Hâl böyle olunca rakibinin 1 puan önünde yer alan Adıyamanspor, şampiyon olmayı başardı. Yeşil-Sarılı ekip ekip, gelecek sezondan itibaren 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Şampiyon ilk kadın başkan Cevher Erdem

Adıyaman'ın şampiyonluk yolundaki kırılma noktası başkan Sait Aybak’ın görevi 2. başkan Dila Cevher Erdem’e devretmesi oldu. Kadın başkan Erdem'den sonra Yeşil-Sarılı ekip şaha kalktı. Dila Cevher Erdem'den önce 4. sırada yer alan Adıyaman 1954, sezonu mutlu sonla noktaladı. Erdem, Türkiye liglerinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan oldu.