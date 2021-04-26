Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk için Esenler Erokspor ile kapışan Somaspor, mutlu sona ulaştı... Evinde Erbaaspor'u ağırlayan Ege ekibi, bitime 1 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Rakibini 3-0 ile geçen Siyah-Beyazlılar, adını 2. Lig'e yazdırdı. 16'da Somasporlu Muhammed'in ceza sahası içinden şutunda top üst direkten döndü. 18'de kaleci Suphi'nin çeldiği topla sol çizgide buluşan Özcan'ın vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı. 22'de Erbaa savunmasının uzaklaştıramadığı topa ceza yayı önünden Uğur çok sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0. 58'de Özcan'ı, Bayduhan düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Nurettin penaltı vuruşunu gole çevirdi: 2-0.

500 kişi izledi

82'de kaleci Suphi'nin sektirdiği topta Oğuzhan son sözü söyledi: 3-0. Somasporlu futbolcular, şampiyonluk sevinci yaşarken, taraftarları da Ege ekibini yalnız bırakmadı! Koronavirüs önlemlerine rağmen karşılaşmayı 500 kişi takip etti. Futbolseverler katlı otoparktan da maçı izledi.

Melih Vardar unutulmadı

Tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselen Somaspor, futbolcusu Melih Vardar'ı da unutmadı. Geçen sezon Somaspor'un kadrosunda yer alıp, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonrası 17 Ağustos 2020'de henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden futbolcu, şampiyonluk kutlamalarında anıldı.

Geçen sezon kılpayı kaçırdılar

2018-2019'da Bölgesel Amatör Lig'den, 3. Lig'e yükselen Siyah-Beyazlılar, geçen sene ise 2. Lig'in kapısından dönmüştü. Play-Off finalinde Pazarspor'a kaybeden Somaspor, 2. Lig biletini kaptırmıştı. Ancak Ege ekibi, bu sezon işini şansa bırakmadı, doğrudan şampiyon olarak, 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.



