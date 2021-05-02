Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta kamuoyunun beklentisi Belediye Kütahyaspor'un şampiyon olacağı yönündeydi. Kütahya, haftalar önceden şampiyonluğunu garantileme şansını yakaladı ancak son 5 haftada yalnızca 5 puan toplayabildi. Bu süre içerisinde ise Nazilli Belediyespor, müthiş bir çıkış yakaladı. Aydın ekibi, rakibinin takıldığı haftalarda fire vermedi. Son olarak da Yomraspor deplasmanına çıkan Siyah-Beyazlılar, 90+4’te Murat Can Bölükbaşı'nın penaltıdan kaydettiği gol ile zafere uzandı: 1-0.

Çılgına döndüler

Kütahya ise İskenderun deplasmanından 2-1'lik skorla yenik ayrıldı. Hâl böyle olunca şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşıyan Nazilli Belediyespor adeta foto finiş ile sona eren sezonda adını 2. Lig'e yazdırdı. Futbolcular ve teknik heyet, son saniyede gelen şampiyonluğun ardından adeta çılgına döndü.