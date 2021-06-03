Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 3 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 222.847 testle birlikte toplam test sayısı 54.809.788'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 563 hastayla birlikte 6.602 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5.270.299’a çıktı. Can kaybı da 114 artarak 47.882’ye yükseldi.

Verilere göre 8.540 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5.139.993’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.8, ağır hasta sayısı da 1.219 oldu.