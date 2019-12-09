Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde ilk maçına çıktı. Havutçu, uzun yıllar formasını giydiği, tam 324 resmi karşılaşma oynadığı Beşiktaş’a karşı teknik direktör olarak puan mücadelesi verdi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, unutulmaz isimleri arasında yer aldığı Beşiktaş’a karşı ilk maçında çelme takmaya çok yaklaşırken 10 kişi kalan takımına oynattığı futbolla alkış aldı. Beşiktaş’ın yıllarca formasını giyen iki oyuncu daha gecenin öne çıkan isimleri arasındaydı. Kasımpaşa’nın sezon başında kadrosuna kattığı Ricardo Quaresma ile Mustafa Pektemek, eski takımlarına karşı mücadele etti.

Tribünler alkışladı

Portekizli futbolcu Quaresma, Süper Lig’de ilk defa Beşiktaş’a rakip oldu. Ricardo Quaresma, daha önce ülkesinin Porto takımıyla Siyah-Beyazlı ekibe karşı forma giymişti. Beşiktaş taraftarı, karşılaşma öncesinde Quaresma lehine tezahüratta bulundu, yıldız oyuncuyu tribünlere çağırıp alkışladı. Pektemek, takımı adına perdeyi açan isim olurken Quaresma da etkili futboluyla öne çıktı, ancak çabası puana yeterli olmadı.

"Beşiktaş benim için çok özel"

Kasımpaşa’nın yıldızı Quaresma, 88 dakika sahada kaldığı maçın ardından, benim için özel bir maçtı. Beşiktaş benim için özel bir kulüp. Kasımpaşa formasıyla galibiyet için elimden geleni yaptım. Maçı bitirecek fırsatları da elimize geçirdik. Ancak büyük takımlara karşı bunları değerlendiremediğinizde kaybediyorsunuz. Kulübüm için en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.