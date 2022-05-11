Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın ardından Trabzonspor'u da Ziraat Türkiye Kupası'nın dışına iterek finale yükselen Kayserispor taraflı tarafsız her kesimden alkış aldı.

Sarı-Kırmızılı takımda birçok futbolcu etkileyici performansıyla ön plana çıkarken, bu isimlerden birisi de Onur Bulut oldu.

ONUR BULUT'UN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Sezon başında Alanyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen 28 yaşındaki sağ bek, oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kayserispor formasıyla bu sezon tam 40 resmi maçta görev yapan Onur Bulut 1 gol atarken, yaptığı 8 asistle büyük alkış topladı.

DEVLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Yeni sezon öncesi yerli sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray , Trabzonspor ve Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı listesine aldığı belirtiliyor.

Kayserispor'la 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Onur Bulut'un kariyerini 3 büyük kulüpten birisinde sürdürmeye çok sıcak baktığı da ifade ediliyor.

Futbol altyapısını Almanya'da alan gurbetçi futbolcu Bochum, Freiburg ve Braunschweig formalarını giydikten sonra 2019 yılında Alanyaspor'a transfer oldu.

1 sezon Çaykur Rizespor'a kiralanan Onur Bulut, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri çekti. Yıldız futbolcu yükselen grafiğini bu sezon Kayserispor'da da sürdürüyor.

Kariyerine hücum oyuncusu olarak başlayan Onur Bulut ardından sağ bek oynamaya başladı ve asıl çıkışını bu bölgede yakaladı. (Takvim)