Alman ekibi Schalke 04'ün Türk asıllı Alman futbolcusu Suat Serdar'ın talipleri artıyor.

Alman basınından Fussballtransfers.com'un Sport 1'e dayandırdığı habere göre Bundesliga'nın köklü kulüpleri Hertha Berlin ile Bayer Leverkusen, 24 yaşındaki orta saha oyuna talip oldu.

Galatasaray 'ı takibe almıştı

Lacivert beyazlılardan ayrılmasına kesin gözle bakılan Suat, Süper Lig'in 3 Büyükler'i Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 'la da anılıyordu. Hatta gurbetçi futbolcunun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etmesi dikkat çekmiş ve sarı kırmızılı ekibe transfer olacağı şeklinde yorumlanmıştı.









Sözleşmesi 2022'de bitiyor

Geçtiğimiz sezon Schalke ile küme düşme üzüntüsü yaşayan Suat Serdar, ligde oynadığı 25 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcunun takımıyla sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında son buluyor.





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