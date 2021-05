Türkiye’nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, Avrupa’nın en önemli liglerini izleyicileriyle buluştururken Süper Lig ’de nefes kesen şampiyonluk yarışını da özel programla ekrana getiriyor.

Cumartesi akşamı 20.30’da Aykut Aydın, Melih Şendil ve Melih Gümüşbıçak, 3 Büyükler Şampiyonluk Özel programında önemli futbol adamlarıyla şampiyonluk yarışının tüm heyecanını izleyenlere aktaracak. 3 Büyüklerde forma giymiş önemli futbol adamları Ulvi Güveneroğlu, Engin Verel ve Yalçın Ayhan’ın stüdyo konuğu olacağı 3 Büyükler Şampiyonluk Özel programında, 20.30’da başlayacak son hafta maçlarında son durum an be an izleyenlere aktarılırken, maç sonrasında şampiyonluk görüntüleri, özel açıklamalar ve usta yorumlar sizi Süper Lig’e doyuracak. 3 Büyükler Şampiyonluk Özel programı Cumartesi 20.30’da canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.