3 bin 200 rakımda, kar yağışına aldırmadan antrenman yapıyorlar

Türkiye Görme Engelli Judo Milli Takımı, Erzurum Palandöken Dağı'nda kampa girdi. Toplam 4 sporcu ve bir antrenörle her gün konakladıkları otelden 3 bin 200 rakıma tırmanan sporcular yüksek kesimlerde başlayan kar yağışına aldırmadı. İlk defa kar yağışı altında antrenman yapan sporcular karın bu kadar erken yağacağını tahmin edemediklerini, hazırlıksız yakalandıklarını ama bu durumdan memnun olduklarını söylediler.

Antrenör Gültekin Sevinç, Palandöken'in yükseklik kampı için en ideal noktalardan birisi olduğunu ifade ederek, “30 Ekim'e kadar Palandöken’de yükseklik kampı yapacağız. Kuvvet ve kondisyon depolamak için geldik buraya. Olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Dünya Şampiyonu ve Avrupa Şampiyonu sporcularımız var. 2 tane de ağır sıklet sporcumuz var. Erzurum Palandöken çok güzel bir yer. Kar için buraya geldik ama bu kadar erken yağacağını tahmin etmiyorduk, şansımıza yağdı. Bundan sonra kamp yerimiz burası olacak hep” dedi.

Dünya Şampiyonu Zeynep Çelik, olimpiyatlarda İstiklal Marşı'nı okutmak istediğini belirterek, “Erzurum’da daha önce 8 yıl yaşadım. Ama hayatımda ilk defa bu rakıma çıktım. Burada milli takım kampındayız. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Olimpiyatlarda da İstiklal Marşımızı okutacağımı düşünüyorum. Erzurum’da kampımızın ilk haftasında yılın ilk karına denk geldiğim için de ayrıca çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonu Recep Çiftçi ise, “Erzurum’a kamp yapmaya geldik. Hedefimiz olimpiyatlar. İnşallah iyi bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Burada yılın ilk karını da görmek nasip oldu” açıklamasında bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli sporcular, Palandöken’de 30 Ekim'e kadar güç depolayacak.

İHA