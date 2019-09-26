26-27 Ekim tarihlerinde Altınözü Kaymakamlığı önderliğinde düzenlenen 3. Altınözü Zeytin Festivali kapsamında 3. Altınözü Dağ Bisikleti Zeytin Kupası bisiklet yarışması düzenlenecek. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Zümre. "Rotada 14.5 km’deki yaklaşık 1 km’lik giriş çıkış ile 19.5 km’deki Fatikli köprüsü noktasındaki 2.3 km’lik giriş-çıkış mesafeleri toplam rotaya dahil değildir. Ön bilgilendirme olarak verilen rota bilgileri en kısa zamanda km bilgileri ile birlikte sunulacaktır. Tüm bisiklet sporcularını Altınözü´ne bekliyoruz" dedi.

Samim Selçuk - DHA