Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta Pazarspor mağlubiyetiyle Play-Off yarışında havlu atan Turgutluspor, evinde Sakaryaspor’a da farklı yenildi: 0-3. Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 18’inci dakikada Abdulaziz, 78 ve 86’ncı dakikalarda Hasan attı. Sakarya’da 79’uncu dakikada Azad ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu skorla son 6 maçta 5’inci yenilgisini alan Turgutluspor, 52 puanda kaldı. Şampiyon olan Eyüpspor’un gerisinde ikinci sırada bulunan Sakaryaspor ise puanını 69 yaparak bitime 2 maç kala Play-Off oynamayı garantiledi. Yeşil-Siyahlı takımda maç sonunda büyük sevinç yaşanırken futbolcular şampiyonluk için şimdiden söz verdi.