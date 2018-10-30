Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 29. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası’nın ikinci gününde, rüzgarın azlığı nedeniyle planlanan iki yarıştan biri yapılabildi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen ikinci gün yarışlarında, 12 ülkeden 118 yelkenli yat ile bin 100 sporcu yelken açtı.

Yatlar koy içinde uzun süre yarışmak için gerekli rüzgarı bekledi. Ancak rüzgar çıkmayınca, koy içinde planlanan CC ve CP sınıfı yat yarışları yapılamadı.

Koy dışındaki IRC sınıfı yarışı ise yeterli rüzgarda planlanan şekilde gerçekleştirildi.

Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 10 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye girenlere, Netsel Marina etkinlik alanında düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Organizasyon, yarın koy içi ve açık denizde yapılacak üçüncü gün yarışlarıyla devam edecek.

29. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 2 Kasım Cuma günü yapılacak klasik etap yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun ikinci gün yarışlarında sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve sahipleri şöyle:

IRC0 Division: Sütlaç-Mahmut Saral (Türkiye)

IRC1 Division: Goblin?Erhan Karaca (Türkiye)

IRC2 Division: Stormy-Tunca Çalışkan (Türkiye)

IRC3 Division: Mx-Alexey Chegurov (Rusya)

IRC4 Division: Boomerang-Serdar Şahin (Türkiye)