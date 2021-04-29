Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 29 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 278.108 testle birlikte toplam test sayısı 46.996.712'ye ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 2.715 hastayla birlikte 37.674 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4.788.700’e çıktı. Can kaybı da 339 artarak 39.737’ye yükseldi.

Verilere göre 43.253 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4.255.714’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.4, ağır hasta sayısı da 3.581 oldu.



