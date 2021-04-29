29 Nisan koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 278.108 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 37.674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti. 43.253 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.255.714’e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 29 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 278.108 testle birlikte toplam test sayısı 46.996.712'ye ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 2.715 hastayla birlikte 37.674 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4.788.700’e çıktı. Can kaybı da 339 artarak 39.737’ye yükseldi.
Verilere göre 43.253 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4.255.714’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.4, ağır hasta sayısı da 3.581 oldu.