29 milli güreşçi, Üsküp’te madalya mücadelesi verecek

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenecek.17-23 Mayıs’ta gerçekleştirilecek şampiyonaya 29 milli güreşçi katılacak.
Şampiyonada Türkiye’yi şu sporcular temsil edecek:
SERBEST STİL:
57 kilo Hafız Can Hasdemir, 61 kilo Emrah Ormanoğlu, 65 kilo Cavit Acar, 70 kilo Cüneyt Budak, 74 kilo İsa Demir, 79 kilo Ramazan Sarı, 86 kilo Emre Çiftçi, 92 kilo Erhan Yaylacı, 97 kilo Feyzullah Aktürk, 125 kilo Anıl Berkan Kılıçsallayan
KADINLAR:
50 kilo Aynur Erge, 53 kilo Esra Pul, 55 kilo Zeynep Yetgil, 57 kilo Eda Tekin, 59 kilo Elmira Kamaloğlu, 62 kilo Cansu Aksoy, 65 kilo Aslı Demir, 68 kilo Nesrin Baş, 72 kilo Merve Pul, 76 kg Ayşegül Özbege
GREKOROMEN STİL:
55 kilo Adem Burak Uzun, 60 kilo Ahmet UYAR, 63 kilo Abdülkadir Saydam, 67 kilo Kadir Kamal, 72 kilo Hasan Orakçı, 77 kilo Erkan Ergen, 82 kilo Doğan Kaya, 87 kilo Muhitdin Sarıçiçek, 97 kilo Beytullah Kayışdağ, 130 kilo Fatih Bozkurt.
DHA