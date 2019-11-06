282 maçta 99 zafer

İspanya temsilcisi Real Madrid’e konuk olacak Sarı-Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 282 maçında 99 galibiyet elde ederken, 109 mağlubiyet yaşadı.

5 çeyrek final 1 yarı final

Şampiyon Kulüpler Kupası’nda bir kez yarı final, 2 defa da çeyrek final oynayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 kez son 8 takım arasına kaldı.

Deplasmanda yüzü gülmüyor

Galatasaray, Avrupa’da deplasman galibiyetini unuttu. Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı son 18 maçı kazanamayan Sarı- Kırmızılı takım, 14 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

Fatih hocayla 76.sınavı

Cim Bom, Fatih Terim ile 76. Avrupa maçına çıkacak. Galatasaray, Terim idaresinde Avrupa kupalarında oynadığı 75 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 29 yenilgi yaşadı.