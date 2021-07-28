28 Temmuz Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 76 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 51.792 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 22.291 olarak açıklandı.
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 22.291 olarak açıklandı, 76 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Test sayısı ise 257.474 olarak duyuruldu. Paylaşılan verilerde aşı sayıları da belirtildi.