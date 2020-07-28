Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 28 Temmuz'da açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 963 olduğunu belirten Bakan Koca, 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 4.665.383 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 227.982 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 5.645 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var.