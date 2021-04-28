Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2728 olduğunu belirtilirken, 341 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 46.718.604 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 39.398 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 40.444 olarak açıklandı



