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  • 28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2728 coronavirüs hastası tespit edildiği, 341 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 39.398 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 40.444 olarak açıklandı

28 Nisan 2021, Çarşamba 19:55 Son Güncelleme:
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28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2728 olduğunu belirtilirken, 341 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 46.718.604 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 39.398 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 40.444 olarak açıklandı


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