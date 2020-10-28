Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 2.305 olduğunu belirten Bakan Koca, 77 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 13.606.764 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 368.513 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 10.027 olduğu kaydedildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'e indireceğiz. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor"

"Şu an için seyahat kısıtlaması veya sokağa çıkma yasağı gibi bir uygulama düşünmüyoruz"







