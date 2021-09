İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Avrupa kupalarında heyecan tüm hızıyla sürerken merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

PSG-Man.City | Gol Var - 1.46

PSG bu sezon çok iddialı bir takım kurdu ve ligde yoluna kayıpsız devam ediyor. İlk Şampiyonlar Ligi haftasında Club Brugge karşısında kötü gözüktüler. Manchester City’nin oyunu takdir edilesi. Yine de taraf bahsi riskli, KG Var ideal.

Ajax-fanatik.com.tr/besiktas" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Beşiktaş | Üst - 1.34

Ajax son dönemde Avrupa’nın en dikkat çekici sonuçlarını alan takımlarından biri konumunda. Beşiktaş’ın çok eksiği var. Bu maçta temsilcimizin işi zor gözüküyor. Bu karşılaşmanın gollü geçmesini bekliyorum. 2.5 üst mantıklı.

Atalanta-Young Boys | 1 - 1.41

Atalanta adına kaleci Musso son derece iyi görüntü çiziyor. İlk maçta Young Boys büyük bir mucizeye imza atsa da, Atalanta önünde direnmelerini zor görüyorum. Gian Piero Gasperini’nin öğrencileri bu maçı kazanacaktır.

Man.Utd-Villarreal | Gol Var - 1.70

Manchester United son iki maçını da kaybetti ve Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçta da Young Boys karşısında şok bir mağlubiyet aldı. Bu maçta Wan-Bissaka cezalı. KG Var bahsi mantıklı.

Lyon-Brondby | İY 1 - 1.47

Lyon bu sezon son derece genç bir kadroyla olsa da hücumda üretken bir ekip izlenimi veriyor. Son 7 maçında da gol bulmayı başaran Lyon açısından nispeten rahat bir maç olacaktır. İlk yarıdan Lyon kazanır.

Sociedad-Monaco | Gol Var - 1.62

Sociedad açısından Sorloth sakatlığı sebebiyle bir süre olmayacak. Bu maçta Isak’a çok büyük iş düşüyor. Monaco gol yollarında etkili olsa da kalesini gole kapamakta zorlanıyor. Bu karşılaşmada taraflar en az birer gol bulur.

Strum Graz-PSV | 2 - 1.60

Strum Graz, Avusturya Ligi’nde oynadığı futbolla son derece iyi gözüküyor. Buna rağmen iki ekip arasında ciddi sınıf farkı var. PSV kadrosu hafta sonunda iyi oyununu skora yansıtamamıştı. Bu maçta PSV kazanır.

Fenerbahçe -Olympiakos | İY 0.5 Üstü - 1.39

Fenerbahçe son maçında Hatay karşısında çok değerli bir galibiyet elde etti. Olympiakos sezonu geç açsa da iyi giren ekiplerden. İlk yarı golle başlayabilir.

Lazio-Lok.Moskova | 3.5 Altı - 1.35

Lazio son dönemde pek iyi gözükmese de, Roma karşısında 3-2 kazanarak yaralarını sardı. İlk maçta temsilcimiz karşısında kötü oynadılar. Lokomotiv Moskova kontrollü oynayacaktır. Bu maçta 4 gol beklemiyorum.

Marsilya- Galatasaray | Gol Var - 1.69

Marsilya gol yollarında son derece etkili bir ekip olsa da takım savunmasında bazen aksaklık yaşıyor. Galatasaray ise bazen çok kolay goller yese de Morutan ve Cicaldau gibi çok kaliteli ayaklara sahip. KG Var öncelikli tercihim.

Celtic-Leverkusen | Üst - 1.59

Tempo anlamında son derece üst düzey bir seviye beklediğim karşılaşmada Celtic, Leverkusen’i konuk edecek. Bu maçta her iki takım da çok pozisyona girecektir. Bu durumun ben gollere yansımasını bekliyorum. 2.5 üst mantıklı.

West Ham-Rapid Wien | 1 & 4.5 Altı - 1.45

West Ham geçtiğimiz sezonun net bir şekilde üzerine koymayı başardı. Antonio ve Benrahma çok formdalar. Rapid Wien önünde kontrollü bir West Ham galibiyeti kuponlara yazılır.