27.haftada olaylı 'Berlin derbisi'

Bundesliga'da corona virüsü salgının ardında geçtiğimiz hafta lig başlamış ve 26.hafta maçları tamamlanmıştı. Sezonun 27.haftası ise "Berlin derbisi" olarak adlandırılan Hertha Berlin - Union Berlin maçına sahne olacak.

Karşılaşma Berlin Olimpiyat stadında 22 Mayıs 2020 Cuma saat 21:30'da başlayacak.

Hertha Berlin, 27.hafta öncesi 31 puanla 11.sırada, Union Berlin ise 30 puanla 12.sırada yer alıyor. İki takım arasında Bundesliga seviyesinde oynanan ilk maç olan 2019 yılı Kasım ayı içinde oynanan olaylı mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 87.dakikada Polter'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip bitirmişti.

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