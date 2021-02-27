Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 27 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 125.716 testle birlikte toplam test sayısı 33.065.377'ye ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 621 hastayla birlikte 9.193 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.693.164’e çıktı. Can kaybı da 71 artarak 28.503’e yükseldi.

Verilere göre 8.938 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.565.723’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı da 1.187 oldu.