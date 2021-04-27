Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2703 olduğunu belirtilirken, 346 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 46.435.343 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 39.057 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 43.301 olarak açıklandı



