Sayısal Loto kuponlarını dolduran binlerce vatandaş heyecanla 27 Mayıs çekiliş sonuçlarını ve ikramiyeyi bekliyor. Sayısal Loto'nun cumartesi günü yapılan çekilişinde kazandıran numaralar 14-16-19-27-32-48 belirlenmiş, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 1. devrini gerçekleştirmişti. 5 bilen 78 kişi ise 6.691,30 TL'nin sahibi olmuştu. Sayısal Loto'da 1326. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) İstanbul'da yer alan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde tamamlanacak çekiliş sonrası, haftanın kazanan şanslı numaraları belirlenecek.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto’nun 1326. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 2 milyon 332 bin TL olarak belirlendi. Şanslı rakamlar bu akşamki çekilişte 3-8-13-15-38-41 olarak açıklandı.

Sayısal Loto en çok çıkan numaralar

Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto fiyatı ne kadar?

Sayısal Loto'nun kolon bedeli 1.5 TL'dir. Yukarıda da belirtildiği üzere, tek kolonda sıralanmış 1′den 49′a kadar sayılardan altı adet seçip işaretlemek suretiyle tek kolon doldurmuş olursunuz. Tek bilet üzerinde bu şekilde toplam 6 kolon mevcuttur. Kolonların altısını da tek seferde oynayarak kazanma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Bu şekilde tüm bileti doldurursanız toplam 6 X 1.5 TL = 9 TL ödersiniz.

Sayısal Loto 6/49 1.5 TL

On Numara 1 TL

Şans Topu 5+1 1 TL

Süper Loto 6/54 2 TL

Sayısal Loto nedir?

Sayısal Loto : 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.

Sayısal Loto ne zaman çekilir?

Sayısal Loto Sonuçları resmi duyurusu her Cumartesi saat 21:30′dan sonra yapılır. Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 49 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz biletinizi sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz, aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Sayıların yatay değil dikey şekilde karalanması ideal olarak kabul edilir.