Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 27 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 219.465 testle birlikte toplam test sayısı 53.258.116'ya ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 673 hastayla birlikte 8.426 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5.220.549’a çıktı. Can kaybı da 183 artarak 46.970’e yükseldi.

Verilere göre 13.102 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5.070.815’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı da 1.504 oldu.