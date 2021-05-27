27 Mayıs koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 219.465 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8.426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. 13.102 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.070.815’e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 27 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 219.465 testle birlikte toplam test sayısı 53.258.116'ya ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 673 hastayla birlikte 8.426 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5.220.549’a çıktı. Can kaybı da 183 artarak 46.970’e yükseldi.
Verilere göre 13.102 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5.070.815’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı da 1.504 oldu.