27 Haziran Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 1.372 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 17 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 195.883'e yükseldi, can kaybı ise 5.082 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.372 olduğunu belirten Bakan Koca, 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 3.231.835 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 195.883 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 5.082 olduğu kaydedildi.
Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz.