Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.372 olduğunu belirten Bakan Koca, 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 3.231.835 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 195.883 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 5.082 olduğu kaydedildi.

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz.



