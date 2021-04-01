26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu’nun ilk etabı tamamlandı

Mevlana Meydanı önünde 136 sporcunun katılımıyla start alan yarışmada, 133,5 kilometrelik Konya-İsmil-Çumra etabı geçildi.

Meram Belediyesi önünde sona eren turun ilk etabını Bike Aid takımından Wolf Justin birinci, Mazowsze Serce Polski takımından Pawlak Tobiasz ikinci ve Wildlife Generation Pro Cyc takımından Castillo Soto üçüncü tamamladı.

Dört gün sürecek 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu’nun ikinci bölümü olan Konya-Kilistra etabı için sporcular, yarın saat 09.00’da Mevlana Meydanı’ndan start alacak.

AA