26 Şubat Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 649 coronavirüs vakası tespit edildiği, 74 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 28.432 oldu. Toplam vaka sayısı ise 9.205 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 649 olduğunu belirtilirken, 74 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 32.939.661 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 28.432 olduğu kaydedildi.
Vaka sayısı ise 9.205 olarak açıklandı