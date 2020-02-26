26 Şubat Çarşamba son dakika spor haberleri büyük merak konusu. Peki gündemde hangi gelişmeler var? Bugün spor gündeminde neler yaşanacak? Süper lig, basketbol, voleybol gündeminde neler var? İşte son dakika sporda yaşanan gelişmeler ve detaylar...

FENERBAHÇE BEKO, DERBİDE BUGÜN GALATASARAY DOĞA SİGORTA’YI KONUK EDECEK

ING Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında derbi maçta bugün Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak derbi, saat 20.15’te başlayacak.

ARKAS SPOR, CEV KUPASI ’NDA GALATASARAY’A KARŞI AVANTAJ ARAYACAK

Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas CEV Kupası çeyrek final serisinin ilk karşılaşması bugün saat 19.00’da Burhan Felek Voleybol Salonu’nda, rövanşı ise 4 Mart Çarşamba günü aynı saatte İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi’nde oynanacak.

OGM ORMANSPOR, FIBA KADINLAR AVRUPA KUPASI ’NDA FRANSA DEPLASMANINDA

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 8’li tur rövanş maçında bugün deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes ile karşılaşacak. Fransa’nın Landes kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak.

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ 20. HAFTA MAÇLARININ 5'İ BUGÜN OYNANACAK

18.00 OGM Ormanspor-Sigortam.net İTÜ Basket (Ankara)

18.00 Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

20.15 Teksüt Bandırma-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Kara Ali Acar)

20.15 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Doğa Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)

TFF 24. HAFTA MAÇLARINA BUGÜN DE DEVAM EDİLECEK

16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aziz Kocaoğlu)

16.30 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

HENTBOLDA ERKEKLER VE KADINLARDA TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARINA BUGÜN BAŞLANACAK

13.00 Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz (Yenişehir Spor Salonu)

18.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Köktürk Spor Salonu)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor (GMK Atatürk Spor Salonu)

UEFA Avrupa Ligi son 16 TURU MAÇLARININ İLKİ BUGÜN OYNANACAK

20.00 Braga (Portekiz) - Glasgow Rangers (İskoçya) (2-3)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARININ İLKİ BUGÜN TAMAMLANACAK

Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

DÜNYA KARATE FEDERASYONU BAŞKANI ESPİNOS, TMOK BAŞKANI ERDENER ’İ ZİYARET ETTİ

Dünya Karate Federasyonu (WKF) Başkanı Antonio Espinos, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile bir araya geldi.

ARÇELİK VE ANADOLU SİGORTA FONEX ŞİRKETLER VOLEYBOL LİGİ'NDE ŞAMPİYON OLDULAR

Bu sezon 12.’si gerçekleştirilen Fonex Şirketler Voleybol Ligi’nin kadınlar kategorisinde Arçelik, erkekler kategorisinde ise Anadolu Sigorta kupayı kaldırdı.

MİLLİ TENİSÇİ ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY, KATAR ’DA ÇEYREK FİNALDE

Milli sporcu Çağla Büyükakçay, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvası Katar Total Açık 2020’de çiftlerde çeyrek finale kaldı.

BAŞAKŞEHİR- SPORTİNG LİZBON MAÇI MEDYA PROGRAMI AÇIKLANDI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile İstanbul’da 27 Şubat Perşembe günü yapacakları rövanş maçı öncesi, saat 18.30'da Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertli takım müsabakanın hazırlıklarını saat 19.00'da yapacağı idmanla tamamlayacak.

19:30 Sporting CP Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

20:00 Sporting CP hazırlıklarını tamamlayacak.

VOLEYBOLDA VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ ’NİN 19. HAFTASINA BUGÜN DE DEVAM EDİLECEK

15.00 Eczacıbaşı VitrA-PTT / Ayazağa

18.00 Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas / Bursa

18.30 Karayolları-VakıfBank / Ankara

HENTBOLDA KADINLAR SÜPER LİG 13. HAFTA ERTELEME MAÇI BUGÜN YAPILACAK

13.00 Pazarspor - İzmir Büyükşehir Belediyespor / Rize

BEŞİKTAŞ, ALANYA MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRECEK

11.30 Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE, ANTALYA İÇİN ÇALIŞACAK

- Sarı-lacivertliler, Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY, GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARINA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

- Dünü izinli geçiren Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

KASIMPAŞA KULÜBÜ İDARECİSİ BİLGİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

13.00 Kasımpaşa Kulübü’nün idari yöneticisi Nursal Bilgin, Etiler Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

MİLLİYET GAZETESİNİN PANELİNDE NİHAT ÖZDEMİR VE ŞENOL GÜNEŞ KOŞUMACAK

10.00 Milliyet Gazetesi ile İzmir Ticaret Odası’nın ortaklaşa düzenlediği paneller gerçekleşecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir saat 11.45’te, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise saat 14.00’teki oturumda konuşma yapacaklar.

SÜPER LİGİN 24. HAFTASINDA YAPILACAK MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI

28 Şubat Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

29 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük





TFF 1. LİGİN 25. HAFTASINDA YAPILACAK MAÇLARDA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI

29 Şubat Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu

16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş

19.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Turgut Doman

1 Mart Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Özdamar

16.30 İstanbulspor-Adanaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Altay-Altınordu: Kadir Sağlam

2 Mart Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan

19.00 Giresunspor-Boluspor: Mert Güzenge

(DHA ÖZEL) ’81 İLDE 81 ANAOKULU’ PROJESİ İLE ÇOCUKLAR BADMİNTONLA TANIŞTI

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Anaokulu projesi 81 ilde başladı

"Türkiye genelinde Anaokulları Arası Türkiye Şampiyonası yapacağız"

"Çocuklar için TBF marka raket ürettirdik"

"Sosyal sorumluluk projelerinde öncü bir federasyonuz"

27 ŞUBAT PERŞEMBE SPOR GÜNDEMİ NELER OLACAK?

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ 20. HAFTASI 1 MAÇ DIŞINDA YARIN TAMAMLANACAK

18.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar)

20.15 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Not: Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Mart’a ertelendi.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇLARININ RÖVANŞLARI YARIN OYNANACAK

20.55 Gent (Belçika) - Roma (İtalya) (0-1)

20.55 Malmö (İsveç) - Wolfsburg (Almanya) (1-2)

20.55 LASK (Avusturya) - AZ Alkmaar (Hollanda) (1-1)

20.55 Basel (İsviçre) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (3-0)

20.55 Porto (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-2)

20.55 Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-3)

20.55 Espanyol (İspanya) - Wolverhampton (İngiltere) (0-4)

23.00 Benfica (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (1-4)

23.00 Inter (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-0)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Club Brugge (Belçika) (1-1)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) (1-0)

23.00 Sevilla (İspanya) - Cluj (Romanya) (1-1)

23.00 Celtic (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka) (1-1)

23.00 Ajax (Hollanda) - Getafe (İspanya) (0-2)

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BASKETBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

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THY AVRUPA BASKETBOL LİGİ 26.HAFTA MAÇ PROGRAMI

27 Şubat Perşembe:

22.00 Alba Berlin - Anadolu Efes / Almanya Berlin

28 Şubat Cuma:

23.00 Valencia Basket - Fenerbahçe Beko / İspanya Valencia

THY AVRUPA LİGİ 26. HAFTA MAÇ PROGRAMI

27 Şubat Perşembe:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona (İspanya)

20.00 Zenit (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Anadolu Efes

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Baskonia (İspanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

28 Şubat Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) - ASVEL (Fransa)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

23.00 Valencia (İspanya) - Fenerbahçe Beko

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ 20. HAFTA MAÇ PROGRAMI

26 Şubat Çarşamba:

18.00 OGM Ormanspor-Sigortam.net İTÜ Basket (Ankara)

18.00 Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

20.15 Teksüt Bandırma-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Kara Ali Acar)

20.15 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Doğa Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Şubat Perşembe:

18.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)

20.15 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Not: Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Mart’a ertelendi.

BASKETBOLDA KADINLAR TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI ADANA’DA OYNANACAK

Çeyrek finaller:

3 Mart Salı:

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol

20.30 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi

4 Mart Çarşamba:

17.30 Galatasaray-İzmit Belediyespor

20.30 OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat

Yarı finaller:

5 Mart Perşembe:

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri galibi / Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi galibi

20.30 Galatasaray-İzmit Belediyespor galibi / OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat galibi

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VOLEYBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

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VOLEYBOL ERKEKLER CEV KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

26 Şubat Çarşamba

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arkasspor / Burhan Felek

4 Mart Çarşamba

19.00 Arkasspor - Galatasaray HDI Sigorta / İzmir Atatürk

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HENTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

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HENTBOLDA ERKEKLER VE KADINLARDA TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçları

26 Şubat Çarşamba:

13.00 Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz (Yenişehir Spor Salonu)

18.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Köktürk Spor Salonu)

Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçları

26 Şubat Çarşamba:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor (GMK Atatürk Spor Salonu)

17 Mart:

17.00 Kastamonu Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Atatürk Spor Salonu)

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TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

3 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe / Şenol Güneş Spor Komp.

4 Mart Çarşamba:

20.30 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor / Antalya Stadı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ

5 Mayıs Salı:

00.00 ........... - ............../Atatürk Olimpiyat Stadı

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FUTBOLDA HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ PROGRAMI

25 Şubat Salı:

Chelsea (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

26 Şubat Çarşamba:

Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

SÜPER LİG ERTELEME MAÇLARININ PROGRAMI

11 Mart Çarşamba

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor / Yeni Malatya Stadı

17 Mart Salı

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor / Göztepe Gürsel Aksel Stadı

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇ PROGRAMI

26 Şubat Çarşamba:

20.00 Braga (Portekiz) - Glasgow Rangers (İskoçya) (2-3)

27 Şubat:

20.55 Gent (Belçika) - Roma (İtalya) (0-1)

20.55 Malmö (İsveç) - Wolfsburg (Almanya) (1-2)

20.55 LASK (Avusturya) - AZ Alkmaar (Hollanda) (1-1)

20.55 Basel (İsviçre) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (3-0)

20.55 Porto (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-2)

20.55 Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-3)

20.55 Espanyol (İspanya) - Wolverhampton (İngiltere) (0-4)

23.00 Benfica (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (1-4)

23.00 Inter (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-0)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Club Brugge (Belçika) (1-1)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) (1-0)

23.00 Sevilla (İspanya) - Cluj (Romanya) (1-1)

23.00 Celtic (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka) (1-1)

23.00 Ajax (Hollanda) - Getafe (İspanya) (0-2)

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TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA KUPASI MAÇ PROGRAMI

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EURO 2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

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EURO 2020’DE TÜRKİYE’NİN MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

A GRUBU

12 Haziran 2020 Cuma

22.00 İtalya - Türkiye / Roma Olimpiyat Stadı

17 Haziran 2020 Çarşamba:

19.009 Türkiye - Galler / Bakü Olimpiyat Stadı

21 Haziran 2020 Pazar:

19.99 Türkiye - İsviçre / Bakü Olimpiyat Stadı

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SÜPER LİG 2. YARI FİKSTÜRÜ

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SÜPER LİG 24. hafta MAÇ PROGRAMI

28 Şubat Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

29 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

SÜPER LİG 25. hafta MAÇ PROGRAMI

6 Mart Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

7 Mart Cumartesi:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

17.00 Gazintep FK-Trabzonspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

8 Mart Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Eryaman)

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TFF 1. LİG 2. YARI FİKSTÜRÜ

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TFF 24. hafta MAÇ PROGRAMI

25 Şubat Salı:

14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

19.00 Fatih Karagümrük-Eskişehirspor (Vefa)

26 Şubat Çarşamba:

16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aziz Kocaoğlu)

16.30 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

27 Şubat Perşembe

14.00 Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir)

TFF 25. hafta MAÇ PROGRAMI

29 Şubat Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)

16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

1 Mart Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor (Kazım Karabekir)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye)

16.30 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Altınordu (Aziz Kocaoğlu)

2 Mart Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)

19.00 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)

26. hafta HAFTA MAÇ PROGRAMI

6 Mart Cuma:

19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)

7 Mart Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 Mart Pazar:

16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Aziz Kocaoğlu)

TFF 27. hafta MAÇ PROGRAMI

10 Mart Salı:

14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Kazım Karabekir)

16.30 Altay-Hatayspor (Aziz Kocaoğlu)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

11 Mart Çarşamba:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediye)

16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)

19.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

12 Mart Perşembe:

19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

TFF 28. hafta MAÇ PROGRAMI

14 Mart Cumartesi:

16.30 Fatih Karagümrük-Altay (Vefa)

19.00 Bursaspor-Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazar:

14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Antakya Atatürk)

16.30 Adanaspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)

16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)

19.00 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)

19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

16 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Aziz Kocaoğlu)

19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)