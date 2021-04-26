Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2716 olduğunu belirtilirken, 353 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 46.153.151 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 38.711 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 37.312 olarak açıklandı.