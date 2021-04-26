26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2716 coronavirüs hastası tespit edildiği, 353 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 38.711 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 37.312 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2716 olduğunu belirtilirken, 353 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 46.153.151 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 38.711 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 37.312 olarak açıklandı.