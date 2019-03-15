Spor Toto Süper Lig 26. haftanın açılış maçında Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe, bu maç kadar evinde 14 maçta 12 kez yendiği Sivasspor’u konuk ediyor. Saat 20:30’ta başlayacak olan müsabakanın heyecanını Misli.com’da yaşayabilirsiniz.

Ev sahibinde stoper Serdar Aziz cezalı; ancak cezası biten Ayew takıma dönüyor. Son maçta sakatlanan Valbuena görev alamayacak. Nabil Dirar’ın ise durumu şüpheli. Konuk ekipte ise stoper David Braz cezalı. Hücum oyuncuları Muhammet Demir ve Hugo Vieira yok. Son maçta görev alamayan Arouna Kone’nin ise durumu antrenmanlardaki performansına göre belli olacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Sivasspor’un Süper Lig’de İstanbul’da oynadığı son 25 lig maçının 20’si 2,5 Gol Üstü bitti. (2,5 Gol Üstü)

- İki ekip arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan son 6 lig maçı da 2,5 Gol Üstü bitti. (2,5 Gol Üstü)

- Bu sezon Fenerbahçe’nin evinde oynadığı son 7 maçın 6’sında ilk yarıda en azından 2 gol atıldı. (İY 1,5 Gol Üstü)

- Bu sezon Sivasspor’un deplasmanda oynadığı 12 maçın 9’unda ilk yarıda en azından 2 gol atıldı. (İY 1,5 Gol Üstü)

MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇ GOLLÜ GEÇECEK DİYOR!

Misli.com’da “En Çok Satanlar” listesinde hafta sonu programının en çok oynanan maçlarından biri olan karşılaşmada, Misli.com üyeleri ev sahibi Fenerbahçe’nin galibiyetine çok yoğun ilgi göstererek 1.40’lık oranından MS 1 tercihini kuponlarına eklemiş durumda. Süper Lig’de haftanın açılış maçında en çok ilgi gören ikinci tercih ise 1.45’lik oranıyla 2,5 Gol Üstü. Bu maça Misli.com'dan oynayıp kazanmak için hemen tıklayın

ORANLAR NE DİYOR?

İki ekip için büyük önem taşıyan maçta oranlara baktığımızda maç sonucu oyununda ev sahibi Fenerbahçe 1.40’lık oranıyla maçın mutlak favorisi. 2,5 Gol Altı/Üst oyununda ise maçın gollü geçeceği ön görülmüş ve bu yüzden 1.45’lik oranıyla 2,5 Gol Üstü tercihi favori. Ayrıca Karşılıklı Gol oyununda ise iki takım da gol atar tercihi olan “Var” 1.50’lik oranıyla favori.