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  • 26 Ağustos Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

26 Ağustos Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 257 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte iyileşen sayısı ise 15.205 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 19.616 olarak açıklandı.

26 Ağustos 2021, Perşembe 19:15 Son Güncelleme:
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26 Ağustos Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 19.616 olarak açıklandı, 257 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Test sayısı ise 297.068 olarak duyuruldu. Paylaşılan verilerde aşı sayıları da belirtildi.

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