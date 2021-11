İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Liglerde heyecan tüm hızıyla sürerken merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Başakşehir - Altay | 1 - 1.66

Sezona çok kötü başlayan Başakşehir, Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte ligde 5’te 5 yaparak önemli bir seri yakaladı ve üst sıralara tırmandı. Altay sezon başındaki görüntüsünden uzak. Başakşehir 3 puanı almaya yakın.

Adana Demir - Kasımpaşa | 1 - 1.86

Oldukça formda bir Adana Demirspor izliyoruz. Son iki maçlarını kazandılar. Altay deplasmanında üç puanı üç golle aldılar. Özellikle genç oyuncu Yunus Akgün güzel işler yapıyor. İçeride de kazanırlar.

Arsenal - Newcastle | 1 - 1.40

Arsenal son maçında Liverpool karşısında ilk 35 dakika iyi dursa da sonrasında tepki veremedi ve sahadan 4-0 gibi çarpıcı bir skorla mağlup oldu. Bu maçta iç sahada telafi ederler.

C.Palace - A.Villa | ÇŞ 10 - 1.23

Crystal Palace kolay kolay kaybetmeyen bir ekip. Son 8 maçında da kaybetmemeleri çok büyük başarı. Zorlu iki deplasman öncesinde de Aston Villa karşısında kaybetmezler.

Liverpool - Southampton | Üst - 1.34

Liverpool bu sezon şahane futbol oynuyor. Hafta içinde Avrupa maçı oynadılar. Buna rağmen son derece favoriler bu maçta. Southampton pozitif futbol oynayan bir ekip. Bu maçta 2.5 olan barajın aşılmasını bekliyorum.

Brighton - Leeds | Gol Var - 1.56

Brighton son 8 maçını da kazanamasa da oynadıkları futbolu takdir ediyorum. Leeds için de pek parlak bir sezon başlangıcı olmadı. Seyir zevki yüksek bir maç olur. Karşılıklı gollere oynamak son derece ideal.

Empoli - Fiorentina | ÇŞ 10 - 1.50

Son dört maçından dört puan çıkarabilen Empoli, Fiorentina ile karşılaşıyor. Deplasmanlarda çok iyi neticeler alamasalar da içeride fena bir oyun oynamıyorlar. Bu yüzden kaybetmeyeceklerini düşünüyorum.

Beşiktaş - Giresun | 1 - 1.49

Beşiktaş sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Son yedi lig maçında beş kere mağlup oldu. Ancak kötü gidişata içerideki Giresunspor maçıyla dur diyeceklerini düşünüyorum. Batshuayi'den goller bekliyorum. Beşiktaş kazanır.

Sampdoria - H.Verona | Gol Var - 1.58

Son dört maçının üçünü kaybeden Sampdoria, bu hafta içerde kazanmak istiyor. Ancak iki güven vermeyen ekibin maçında taraf bahsi riskli. Karşılıklı Gol Var öneriyorum.

Juventus - Atalanta | 1 - 1.95

Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea’ye 4-0 mağlup olan Juventus'ta moraller bozuk. Bu maç ile çıkışa geçmek isteyeceklerdir. Dybala ile gol arayacaklar. Merih Demiral eski takımına karşı oynayacak. Juventus içeride kazanır.

Udinese - Genoa | Alt - 1.81

Ligde 15. sırada bulunan Udinese, bu sene bekleneni veremedi. Son 10 maçta sadece 1 kere galip gelebildiler. Rakipleri de bir o kadar formsuz gözüküyor. Kısır bir mücadele olmasını bekliyorum ve alt seçeneğini öneriyorum.

Milan - Sassuolo | 1 - 1.50

Lige muhteşem bir başlangıç yapan Milan, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Fiorentina’ya son maçta 4-3 mağlup oldular. Ibrahimovic çok formda. Bu maçta galip gelerek ligde çıkışlarını sürdüreceklerini düşünüyorum.

Karagümrük - Trabzon | Gol Var - 1.58

Farioli'nin öğrencileri güzel futbol oynamaya devam ediyor. Son maçta Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ettiler. Trabzon son derece ritimli. KG Var öncelikli tercihim.

Sivas - Hatay | ÇŞ 10 - 1.26

Geçen senenin flaş ekiplerinden Sivasspor bu sene pek de iyi gözükmüyor. 6 haftadır kazanamıyorlar. Bu hafta içerde ağırlayacakları ekip ligin dişli ekiplerinden Hatayspor. İçeride bu maçı kaybedeceklerini düşünmüyorum.

Yeni Malatya - Galatasaray | 2 - 1.67

Malatyaspor üç haftadır kaybediyor. Galatasaray ise içeride öne geçtiği Fenerbahçe maçını kaybederek lig yarışında zirvenin uzağında kaldı. Avrupa dönüşünde oynayacak olsalar da, lige tutunmak adına Galatasaray kazanır.

Roma - Torino | Gol Var - 1.68

Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde son üç maçın ikisini kaybetti. Açıkçası bu sene için pek de güven vermiyorlar. Torino ise son 5 maçta 8 gol buldu. Gol Var mantıklı.

Leicester - Watford | 1 - 1.51

Leicester bu sezon beklentinin altında kalsa da bu maç çıkışa geçmeleri için tam bir fırsat. Watford son maçta özel bir işe imza atsa da bu deplasmanda işleri zor. Leicester kazanır.

Brentford - Everton | ÇŞ 10 - 1.23

Brentford bu sezon çok beğendiğim takımlardan olsa da son 3 maçtır beklentimin altında kaldılar. Everton sakatlıklar yüzünden çok etkilendi. Bu maçta ben ev sahibinin puan almasını bekliyorum.