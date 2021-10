İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Avrupa'da heyecan lig ve kupa maçlarıyla sürerken merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Spezia - Genoa | Gol Var - 1.56

Spezia bu sezon Thiago Motta yönetiminde ligde kalmak için büyük efor ortaya koyuyor. Genoa kalesini gole kapamakta çok zorlanan bir ekip. İki formsuz ekibin maçında karşılıklı goller bekliyorum.

Venezia - Salernitana | 1 - 1.86

Venezia son 4 maçta yalnızca 1 kere kaybetti. Son maçta deplasmanda kendilerine göre daha kaliteli bir kadro önünde tutunamadılar ve Sassuolo’ya 3-1 kaybettiler. Bu maçta zayıf rakibi karşısında iç sahada kazanırlar.

Milan - Torino | 1 - 1.47

Milan, Şampiyonlar Ligi’nde yaşanılan şok yenilgi ardından Bologna önünde 4 golle kazandı. Rakip 9 kişi kalsa da hücum güçlerini gösterdiler. Torino bu sezon inişli çıkışlı. Milan iç sahada kazanır.

Arsenal - Leeds | Gol Var - 1.57

Arsenal’in bu maçta rotasyona gitmesini bekliyorum. Leeds’de de rotasyon göreceğiz. Alternatif oyuncuların takım savunmasını olumsuz etkiler. KG Var mantıklı.

Chelsea - Southampton | Üst - 1.55

Chelsea hafta sonunda Norwich karşısında eksiklerine rağmen 7-0 kazanarak mesaj verdi. Southampton önünde rotasyonlu bir kadro oynayacaktır. Her iki takımın da skora katkı vereceği 2.5 olan gol barajının aşılacağı bir maç olur.

Burnley - Tottenham | İY 0 - 1.93

Burnley açısından Maxwell Cornet’in formu son derece sevindirici. Tottenham bu sezon hayal kırıklığı yaşatıyor. Rotasyonlu kadrolar ilk yarı birbirlerine üstünlük sağlayamazlar.

West Ham - Manchester City | Üst - 1.44

West Ham adına Antonio oynadığı futbolla otoritelerin takdirini kazandı. Manchester City gün geçtikçe çok daha iyi oynamaya başladı. Bu karşılaşma son derece keyifli geçer. Çok gol izleriz.

Sampdoria - Atalanta | Üst - 1.37

Sampdoria uzun zamandır kazanamıyordu ancak Spezia karşısında moral buldular ve 2-1 kazandılar. Atalanta gol yollarında etkili ancak savunması sıkıntılı. 2.5 üst güzel.

Celta - Sociedad | Alt - 1.61

Celta Vigo bu sezon çok istikrarsız. Elche ve Sevilla karşısında 1-0 kaybettiler. Sociedad lig lideri olduğu için kontrollü oynayacaktır. Az gollü bir maç bekliyorum. Alternatif olarak Sociedad galibiyeti mantıklı.

Granada - Getafe | Alt - 1.35

Granada bu sezon beklentimin altında kaldı. Getafe için de benzer şeyler söyleyebiliriz. İki takımın da üretkenlik sorunları var. Bu karşılaşmanın ideal bahsinin 2.5 alt olduğunu düşünüyorum.

Napoli - Bologna | Üst - 1.35

Napoli yoluna kayıpsız ilerliyordu ancak son maçta Roma önünde 1 puana razı oldular. Bu maçta ekstra motivasyonla oynayacaklardır. Napoli’nin üretken hücum hattı en az 2 gol bulacaktır. Maç 2.5 üst biter.

Levante - Atletico Madrid | 2 - 1.50

Levante son 10 maçta da kazanamadı ve bu maçta ligin en formda ekiplerinden Atletico Madrid’i ağırlayacaklar. Diego Simeone’nin öğrencileri zorlanmadan kazanır.