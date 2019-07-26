250 bin dolarlık ödül havuzu için kıyasıya mücadele

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang’in geliştiricisi MOONTON, dünyanın dört bir yanından hayranlarıyla birlikte aynı coşkuyu yaşıyor! MOONTON, Epicon 2019: The Future Begins Global Conference ile heyecan verici oyun haberleri, Mobile Legends: Bang Bang kahramanlarına hayat veren birbirinden iyi cosplayleri ve sürpriz duyuruları bir araya getirdi.

Dünya şampiyonasının tarihi belli oldu!

Connexion Conference & Event Centre, Nexus, Kuala Lumpur'da 18 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek küresel konferans Çin, Singapur, Malezya, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Laos, Brunei’den Mobile Legends franchiselarının büyümesini, başarısını ve yaklaşan genişleme planlarını hep birlikte kutlamak isteyen katılımcıları bir araya getiriyor. Moonton CEO'su ve Kurucu Ortağı Justin Yuan, açılış konuşması sırasında “Küresel ekibimiz sürekli olarak pazar değişikliklerine uyum sağlıyor ve teknolojideki en son gelişmelere göre gelişiyor. Böylece oyuncularımıza daha ilgi çekici ve yerelleştirilmiş oyun deneyimleri, partnerlerimizle ise daha verimli ve anlamlı iş birlikçi çalışmalar ve sonuçlar ortaya koyabiliyoruz" dedi. İlk uluslararası Mobile Legends: Bang Bang Dünya Şampiyonası’nın 11-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malezya'da yapılacağının duyurulması, yapılan önemli açıklamalar arasında yer alıyor. Bu gelişmenin ardından Malezya Espor Başkanı Dato Anath S. Nathan, Moonton’un Malezya’daki espor faaliyetlerine yaptığı katkılardan dolayı şükranlarını dile getirerek, “Mobile Legends: Bang Bang, Malezya’da en çok oynanan ve yediden yetmişe bilinen oyunlardan biri. Oyun, ülkemizdeki profesyonel espor takımlarının sayısını önemli ölçüde artırdı” dedi. M1 olarak bilinen uluslararası turnuvada 14’ten fazla ülkeden katılan 16 takım, ilk defa düzenlenen Mobile Legends: Bang Bang Dünya Şampiyonu olma onurunun yanı sıra, 250 bin dolar değerindeki ödül havuzu için kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye, M1’e katılan 14 ülkeden biri olacak!

2019 M1 Türkiye Elemeleri, 12 Temmuz 2019 tarihinde 35 bin Türk Lirası ve 250 bin oyun içi elmas değerindeki ödül havuzu ile kayıt alımlarına başladı. Aynı zamanda M1, Türkiye’deki ilk Mobile Legends: Bang Bang espor etkinliği konumunda. Gelecekte, Türk Mobile Legends: Bang Bang oyuncularını daha fazla espor etkinlikleri ve turnuvaları bekliyor. Etkinliğin en çok ses getiren ve hayranların coşkuyla karşıladığı haber ise Mobile Legends: Bang Bang 2.0 oldu. Oyunun 2.0 güncellemesi; daha hızlı yükleme ve başlatma hızı, yüksek çözünürlüklü karakter modelleme ile geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunan bir oyun motoru yükseltmesi vaat ediyor. Bu yeni sürüm baştan tasarlanmış yeni oyun arayüzü, geliştirilmiş harita, artırılmış FPS, azaltılmış AFK oyuncular ve lag sorunlarının yanı sıra birkaç yeni kahraman sunuyor.

Adventure ve RPG strateji kart oyunu hakkında bilgiler verildi

Moonton CEO’su Justin Juan, 4 yıl gibi kısa bir sürede dünya çapında yaklaşık 500 milyon kayıtlı kullanıcı ile en popüler MOBA oyunu olma başarısını dile getirdi. Konferanstaki bu gelişmeleri 1 Ağustos 2019’da oyunculara sunulacak olan Mobile Legends: Adventure ve RPG strateji kart oyunu gibi merakla beklenen konular izledi. Minimum internet gereksinimi ve düşük depolama tüketimi için optimize edilmiş Mobil Legends: Adventure, hızlı ve rahat oyun için tasarlandı. Oyuncular rakiplerine karşı en stratejik dizilimi oluşturmak için kendi taktiklerini kullanarak konumların büyük önem taşıdığı savaşlarda, tek seferde beş adete kadar kahraman komuta edebiliyor. Küresel konferans, Domino's Pizza, Grab, Choki-Choki, Pepsi Cola, KFC ve daha fazlası gibi markalarla MOONTON'un geçmiş ve gelecekteki IP iş birlikleri ile ilgili ayrıntılarla sürdü. Gün bitmeden MOONTON, hayranlarına müzik, edebiyat, çizgi roman, animasyon, TV programları, filmler, ürünler ve önümüzdeki yıllarda geliştirilecek daha birçok mecra aracılığıyla Mobile Legends dünyasının tadını çıkarabilecekleri ve daha fazlasını öğrenebilecekleri müjdesini verdi. Mobile Legends mevcut ve yeni oyuncuları için en iyi deneyimi sunmak adına tam desteğine ve yeniliklerine hız kesmeden ediyor.



