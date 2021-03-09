25 yaşındaki futbolcu Franco Acosta ölü bulundu

İspanya LaLiga ekiplerinden Villareal'in eski futbolcusu Franco Acosta'nın doğum gününde girdiği nehirde kaybolmasının ardından iki gün sonra cansız bedeni bulundu. Kardeşinin ihbarı sonrası Cumartesi günü aramaların başlatıldığı Uruguaylı futbolcunun cansız bedenine ulaşıldı.

The Sun'da yer alan habere göre; Acosta, 25. yaş günününde Pando Nehri'ni geçmeye çalışırken suya kapıldı. Acosta'dan iki gündür haber alınamıyordu.

Pando Nehri'nde en son görüldüğü yerin yakınında Uruguay Donanması tarafından yürütülen arama çalışmalarında futbolcunun cansız bedenine ulaşıldı.









Federasyondan açıklama

Donanma sözcüsü Pablo Gonzalez, Acosta'nın nehrin doğudan batıya yüzmeye çalıştığı sırada ortadan kaybolduğunu söyledi. Uruguay Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden futbolcu hakkında açıklama yayınlayarak futbolcunun hayatını kaybetmesinden ötürü duydukları üzüntüyü belirttiler.

Villareal'de eski futbolcusunu unutmadı

Villarreal Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

“Kaybımız bizi derinden üzdü. Seni her zaman hatırlayacağız Franco. Huzur içinde yat."

Uruguay U20 takımında da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu İspanya'da Villareal ve Racing formaları giymişti. En son ise ülkesinde CA Atenas forması giyiyordu.







