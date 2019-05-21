Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 23-28 Mayıs tarihlerinde Suphanburi kentinde düzenlenecek.
Türk Milli Takımı, B Grubu’nda ABD, Almanya ve Avustralya ile karşılaşacak. A Grubu’nda ise Tayland, Büyük Britanya, Japonya ve Güney Afrika mücadele edecek.
Başantrenör Murat Saltan yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin grup maç programı TSİ şöyle:
23 Mayıs Perşembe:
14.15 Türkiye-ABD
24 Mayıs Cuma:
11.00 Avustralya-Türkiye
25 Mayıs Cumartesi
06.00 Almanya-Türkiye