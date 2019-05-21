Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 23-28 Mayıs tarihlerinde Suphanburi kentinde düzenlenecek.

Türk Milli Takımı, B Grubu’nda ABD, Almanya ve Avustralya ile karşılaşacak. A Grubu’nda ise Tayland, Büyük Britanya, Japonya ve Güney Afrika mücadele edecek.

Başantrenör Murat Saltan yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin grup maç programı TSİ şöyle:

23 Mayıs Perşembe:

14.15 Türkiye-ABD

24 Mayıs Cuma:

11.00 Avustralya-Türkiye

25 Mayıs Cumartesi

06.00 Almanya-Türkiye