Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2801 olduğunu belirtilirken, 347 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 45.884.258 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 38.358 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 38.553 olarak açıklandı.



