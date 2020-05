Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konularak günlük olarak belirli sayıda oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango’da 25 Mayıs 2020 Pazartesi günü çekilişi sonuçları belli oldu. Her akşam düzenlenen çekilişle büyük ödül sahibini buluyor. MPİ'den yapılan son duyuruda ise büyük ödül miktarının değiştiği ve her gün 1 kişiye 500 bin TL, her gün 50 kişiye bin TL ve 3 amorti ödülü dağıtılacağı açıklandı. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor.

25 MAYIS SÜPER PİYANGO SONUÇLARI

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

056478

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

019200 054407 058084 068488 114578 116791

142929 180794 187730 196594 205046 205681

224169 268300 270363 271267 283111 353219

364965 391737 396023 405771 406518 418912

495657 568784 586525 588397 640116 662192

662795 671935 701567 708041 711581 726423

776021 790052 807329 817236 823414 850569

863509 865405 883959 921090 922041 925858

975963 979213

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

5 - 6 - 8

İşte Süper Piyango’nun detayları;

- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- 50 kişi bin TL kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak

- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekilişle belirlenecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

Süper Piyango nedir, nasıl oynanır?

Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından her gün çekilişi yapılan ve her gün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.

Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.