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25 Mart Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı duyurdu

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1210 coronavirüs hastası tespit edildiği, 157 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 30.619 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 28.731 olarak açıklandı

25 Mart 2021, Perşembe 22:24 Son Güncelleme:
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25 Mart Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı duyurdu

Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1210 olduğunu belirtilirken, 157 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 37.212.928 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 30.619 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 28.731 olarak açıklandı

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