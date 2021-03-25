Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1210 olduğunu belirtilirken, 157 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 37.212.928 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 30.619 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 28.731 olarak açıklandı